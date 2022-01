Covid in Lombardia, 37.270 nuovi casi. A Bergamo +3.544 positivi Sono 37.270 i nuovi casi di Covid in Lombardia, riscontrati da 200.196 tamponi, con un rapporto di circa il 18,6%. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute nella giornata del 1° gennaio.

Sono 25 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 222 ricoverati, mentre sono 1945 le persone in cura in altri reparti, in crescita di 86. Sono 14 i decessi, che portano il totale a 35.095 da inizio pandemia.

A Milano i nuovi casi sono 12970, a Brescia 3835, a Bergamo 3544 , a Varese 3131, a Monza 3860, a Como 2149, a Pavia 1880, a Cremona 1348, a Lecco 1175, a Lodi 913, a Sondrio 533.

