Covid, in Lombardia 39.152 casi: è record. Tasso di positività al 17%, a Bergamo 3.116 nuovi positivi Con 229.059 tamponi eseguiti è di 39.152 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 17% (mercoledì 15,5%). Il dato di giovedì 30 dicembre è il nuovo record da inizio pandemia.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+13, 204) mentre non si registrano incrementi nei reparti ordinari (1.831 come mercoledì). Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 15.287 i positivi segnalati a Milano (di cui 5.862 a Milano città), 3.116 a Bergamo , 3.663 a Brescia, 2.034 a Como, 1.085 a Cremona, 1.012 a Lecco, 1.262 a Lodi, 822 a Mantova, 4.112 a Monza e Brianza, 2.107 a Pavia, 438 a Sondrio e 2.930 a Varese.

L’aumento dei contagi è direttamente collegato all’aumento della richiesta di test, per i quali si registrano lunghe file in molti centri della regione. Alcune strutture, tra cui il Punto Tamponi dell’ospedale San Paolo di Milano, hanno deciso di prolungare l’orario di apertura fino alle 21.

Dure le ripercussioni di questa nuova ondata della pandemia sulle attività economiche. Secondo la stima dell’ufficio studi di Confcommercio, per i ristoranti ci sarà una perdita del 29% di clienti e del 27% di fatturato rispetto al 2019 a causa dell’aumento dei contagi e delle quarantene. I locali di tutta la Lombardia che sono rimasti aperti registrano disdette e un aumento, invece, del delivery. Si prevede che al ristorante andranno circa 285.700 persone contro le 400.000 di due anni fa.

I dati di giovedì 30 dicembre

- i tamponi effettuati: 229.059, totale complessivo: 24.709.824

- i nuovi casi positivi: 39.152

- in terapia intensiva: 204 (+13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.831 (=)

- i decessi, totale complessivo: 35.044 (+36)

