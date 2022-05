Covid in Lombardia: 3.980 nuovi casi, ricoveri in calo. A Bergamo +329 positivi

A fronte di 36.317 tamponi effettuati, sono 3.980 i nuovi positivi (10,9%) al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nel report di giovedì 19 maggio. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-51, in totale sono 863), mentre in terapia intensiva si registrano due accessi in più, per un totale di 37 persone. I decessi sono 27, che portano il totale delle vittime a 40.369 da inizio pandemia.