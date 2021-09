Covid in Lombardia, 401 casi nuovi e 4 decessi. A Bergamo +21 i positivi Sono 401 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, su 58.426 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,6%. Il tasso di positività è quindi in calo rispetto a ieri quando si attestava allo 0.7% e i casi erano 438 (su 54.880 tamponi). I dati sono stati diffusi dalla Regione Lombardia giovedì 30 settembre.

Con 58.426 tamponi effettuati: 58.426 è di 401 il numero di positivi al coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dello 0,6%. Sono in lieve diminuzione i ricoveri: 57 in terapia intensiva (-1) e 380 negli altri reparti, in diminuzione di quattro. E quattro sono i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 34.041.

A Milano sono stati segnalati 135 casi, di cui 60 in città, a Brescia 56, a Varese 47, 23 a Monza, 21 a Bergamo, 14 a Sondrio, 13 a Mantova, 12 a Lecco e Pavia, 11 a Cremona e 3 a Lodi.

I dati di giovedì 30 settembre

- i tamponi effettuati: 58.426, totale complessivo: 15.018.078

- i nuovi casi positivi: 401

- in terapia intensiva: 57 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 380 (-4)

- i decessi, totale complessivo: 34.041 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 135 di cui 60 a Milano città;

Bergamo: 21;

Brescia: 54;

Como: 26;

Cremona: 11;

Lecco: 12;

Lodi: 3;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 12;

Sondrio: 14;

Varese: 47.

