Covid in Lombardia, 5.347 nuovi positivi. A Bergamo 519 casi in 24 ore

I dati della Regione Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati per Covid nei reparti (-35) che restano sotto quota 1.000.

Con 37.994 tamponi effettuati è di 5.347 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di venerdì 13 maggio, con un tasso di positività in salita al 14% (ieri era al 13,6%). Il numero dei ricoverati aumenta di una unità nelle terapie intensive (+1, 36) e cala nei reparti (-35, 953). Sono 20 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.242.Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.663 casi (di cui 689 in città), a Bergamo 519, a Brescia 643, a Como 376, a Cremona 160, a Lecco 220, a Lodi 117, a Mantova 181, a Monza e Brianza 520, a Pavia 307, a Sondrio 83 e a Varese 386.

I dati in Italia di venerdì 13 maggio

Sono 38.507 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 39.317. Le vittime sono invece 115, con un calo di 15 rispetto a ieri. Sono 1.007.863 le persone attualmente positive al Covid, 10.820 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.993.813 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.091. I dimessi e i guariti sono 15.820.859, con un incremento di 49.734 rispetto a ieri. Sono 265.647 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nell’ultima giornata. Ieri erano stati 268.654. Il tasso di positività è al 14,5%, in lieve calo rispetto al 14,6% di ieri. Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.907, ovvero 251 in meno rispetto a ieri.

I dati in Lombardia di venerdì 13 maggio:

- i tamponi effettuati: 37.994, totale complessivo: 37.217.520

- i nuovi casi positivi: 5.347

- in terapia intensiva: 36 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 953 (-35)

- i decessi, totale complessivo: 40.242 (+20)

I nuovi casi per provincia: