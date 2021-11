Covid in Lombardia, 662 nuovi casi e 11 decessi. A Bergamo i positivi sono +63 A fronte di 41.291 tamponi effettuati, sono 662 i nuovi positivi (1,6%) in Lombardia, come segnalato dai dati forniti da Regione Lombardia nel pomeriggio di lunedì 22 novembre.

Sono 662 a fronte di 41.291 tamponi effettuati i nuovi casi di positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso che rimane invariato rispetto a domenica 20 novembre: 1,6%. Secondo i dati della Regione, i ricoverati in terapia intensiva sono 65 (+4) mentre quelli nei reparti ordinari sono 686 (+20). Undici i decessi, per totale di 34.291 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i casi provincia per provincia, nel Milanese sono 196 di cui 82 a Milano città, a Bergamo 63, a Brescia 80, a Como 27, a Cremona: 19, 8 a Lecco, a Lodi 3, a Mantova: 35, in Monza e Brianza: 58, a Pavia 26, a Sondrio 33, a Varese, infine 96.

I dati di lunedì 22 novembre

- i tamponi effettuati: 41.291, totale complessivo: 19.585.585

- i nuovi casi positivi: 662

- in terapia intensiva: 65 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 686 (+20)

- i decessi, totale complessivo: 34.291 (+11)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 196 di cui 82 a Milano città;

Bergamo: 63;

Brescia: 80;

Como: 27;

Cremona: 19;

Lecco: 8;

Lodi: 3;

Mantova: 35;

Monza e Brianza: 58;

Pavia: 26;

Sondrio: 33;

Varese: 96.

© RIPRODUZIONE RISERVATA