Covid in Lombardia, 6.803 i nuovi positivi. A Bergamo +569 casi

Continuano a diminuire i ricoverati per Covid in Lombardia, dove scendono di 3 nelle terapie intensive lombarde (posti letto occupati 17) e di 5 nei reparti ospedalieri ordinari (posti letto occupati 1.176). Nella Regione sono 6.803 i nuovi casi, a fronte di 36.207 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,1%. È quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute.

I dati di venerdì 21 ottobre

- i tamponi effettuati: 36.207, totale complessivo: 42.282.292

- i nuovi casi positivi: 6.803

- in terapia intensiva: 17 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.176 (-5)

- i decessi, totale complessivo: 42.898 (+28)