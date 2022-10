Covid in Lombardia, 7.983 nuovi positivi. a Bergamo sono +677

I dati di giovedì 20 ottobre

- i tamponi effettuati: 42.561, totale complessivo: 42.246.085 - i nuovi casi positivi: 7.983 - in terapia intensiva: 20 (-3) - i ricoverati non in terapia intensiva: 1.181 (-11) - i decessi, totale complessivo: 42.870 (+26)

I nuovi casi per provincia

Ats ha anche diffuso nella giornata di giovedì i dati aggiornati al 19 ottobre alle 16.30 sui soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) che risultano essere 5279 e dei soggetti residenti in provincia di Bergamo in auto sorveglianza (contatti), 119.