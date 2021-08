Covid, in Lombardia 806 nuovi positivi con 39 mila test. Nella Bergamasca 68 casi I dati del 4 agosto nel report della Regione. Il tasso di positività è al 2%. Stabili le terapie intensive, aumentano i ricoveri negli altri reparti. I decessi in territorio lombardo sono 4.

A fronte di 39.232 tamponi effettuati, sono 806 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (2%). In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 68. È quanto si legge nel report regionale di mercoledì 4 agosto. Sul fronte dei ricoveri, in Lombardia è stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (32 in tutto), mentre aumentano di 10 i ricoverati per Covid in altri reparto (in totale sono 247). Sul territorio regionale nelle ultime 24 ore si registrano 24 decessi.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 39.232, totale complessivo: 12.663.242

- i nuovi casi positivi: 806

- in terapia intensiva: 32 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 247 (+10)

- i decessi totale complessivo: 33.834 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 219 di cui 95 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 75;

Como: 54;

Cremona: 28;

Lecco: 13;

Lodi: 31;

Mantova: 27;

Monza e Brianza: 89;

Pavia: 22;

Sondrio: 7;

Varese: 139.

