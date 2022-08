Covid in Lombardia, 8.860 i nuovi positivi: 970 solo a Bergamo

Diminuiscono di tre unità i ricoverati per Covid nelle terapie intensive (totale posti letto occupati: 50) e continuano a calare i ricoverati nei reparti ordinari, dove nella giornata di martedì 2 agosto si registrano 24 dimessi (totale posti letto occupati: 1.375) . Sono 8.860 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, a fronte di 51.207 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 17,3% (ieri i contagiati lombardi erano 1.721 i nuovi casi su 11.626 tamponi effettuati, con tasso di positività al 14,8%). Nelle ultime 24 ore i decessi sono 29 (ieri 25) che portano il totale da inizio pandemia a 41.613.

I dati nazionali

Sono 64.861 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 18.813. Le vittime sono 190, in aumento rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18,3%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 17,8%.Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 354.431 tamponi. Sono invece 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.245 , rispetto a ieri 282 in meno.