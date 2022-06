Covid in Lombardia, 893 nuovi casi. Calano i ricoveri in terapia intensiva, a Bergamo +28 positivi

Scendono ancora i ricoverati nelle terapie intensive dove si registrano tre dimessi, che portano il totale dei posti letto occupati a livello regionale a 31. Crescono invece di 9 i ricoverati nei reparti, dove i letti occupati sono in totale 485. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal ministero della Salute.

I dati di lunedì 6 giugno

- i tamponi effettuati: 9.983, totale complessivo: 37.893.626

- i nuovi casi positivi: 893

- in terapia intensiva: 31 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 485 (+9)

- i decessi, totale complessivo: 40.601 (+13)