Covid in Lombardia, 9.295 casi. A Bergamo 797 nuovi positivi. Ci si prepara alla quarta dose per gli over 60

Aumentano leggermente i ricoveri che sono 28 in terapia intensiva, uno più di sabato, e 1279 negli altri reparti (+16). Sono invece cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.957.

Per quanto riguarda le province, 3.072 casi sino stati segnalati a Milano, 1.189 a Brescia, 797 a Bergamo, 789 a Monza, 697 a Varese, 608 a Pavia, 512 a Como, 421 a Mantova, 310 a Cremona, 281 a Lecco, 200 a Lodi e 132 a Sondrio.

In arrivo la quarta dose per gli over 60