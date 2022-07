Covid: in Lombardia in calo i ricoveri, 24 decessi. A Bergamo 434 nuovi casi

Con 28.565 tamponi effettuati è di 4.549 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di domenica 31 luglio, con un tasso di positività stabile al 15,9% (ieri era al 15,6%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-2, 51) e nei reparti (-32, 1.416). Sono 24 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.559 . Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.232 contagi, a Bergamo 434 , a Brescia 629, a Como 228, a Cremona 212, a Lecco 149, a Lodi 132, a Mantova 307, a Monza e Brianza 396, a Pavia 310, a Sondrio 76 e a Varese 337.

I dati in Italia

Sono 36.966 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 49.571. Le vittime sono 83, in calo rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18%, in aumento rispetto a ieri quando era al 17,1%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 204.903 tamponi.Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.499, rispetto a ieri 103 in meno. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.276.483, ovvero 10.243 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.040.025 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.086. I dimessi e i guariti sono 19.591.456 con un incremento di 47.412.