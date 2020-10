Covid, in Lombardia nuovi 1.032 casi

15.590 tamponi, a Bergamo 29 positivi Sono 1.032 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.590 tamponi effettuati, su un totale di 2.318.988 da inizio emergenza.

I dati sono forniti da Regione Lombardia per la giornata di domenica 11 ottobre. Il totale delle persone attualmente positive in Lombardia arriva a 12.849 e ci sono stati tre decessi che portano il numero delle vittime complessive 16.985. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 113.024. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 433, di cui 48 in terapia intensiva, mentre sono 12.368 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 83.190.

Dei nuovi casi registrati 460 sono nella provincia di Milano, 72 a Brescia, 29 a Bergamo, 35 a Cremona, 143 a Monza e Brianza, 103 a Pavia, 58 a Varese, 36 a Como, 10 a Mantova, 17 a Lodi, 11 a Sondrio, 13 a Lecco.

I dati di domenica 11 ottobre:

- i tamponi effettuati: 15.590, totale complessivo: 2.318.988

- i nuovi casi positivi: 1.032 (di cui 90 «debolmente positivi» e 4 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti

- in terapia intensiva: 48 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 433 (+25)

- i decessi, totale complessivo: 16.985 (+3)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 460, di cui 211 a Milano città;

Bergamo: 29;

Brescia: 72;

