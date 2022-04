Covid in Lombardia, salgono a 13.110 i positivi. A Bergamo +1.052 casi

Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-2, 35) e in salita nei reparti (+36, 1.251). Sono 26 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.880. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 3.881 casi (di cui 1.491 in città), a Bergamo 1.052, a Brescia 1.692, a Como 828, a Cremona 488, a Lecco 521, a Lodi 279, a Mantova 829, a Monza e Brianza 1.171, a Pavia 716, a Sondrio 185 e a Varese 1.103.