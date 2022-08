Covid in Lombardia, tasso di positività al 14%. A Bergamo 278 nuovi casi

Con 19.720 tamponi effettuati è di 2.762 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di venerdì 19 agosto , con un tasso di positività sostanzialmente stabile al 14% (giovedì 18 agosto era al 13,9%). Il numero dei ricoverati sale leggermente nelle terapie intensive (+1, 21) e scende nei reparti (-39, 845). Sono 22 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.036 .Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 690 contagi, a Bergamo 278 , a Brescia 423, a Como 152, a Cremona 136, a Lecco 64, a Lodi 66, a Mantova 221, a Monza e Brianza 206, a Pavia 150, a Sondrio 63 e a Varese 233.

Il confronto con i dati nazionali

Sono 24.691 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 27.296. Le vittime sono 124, in calo rispetto alle 147 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.905. Il tasso è al 15,5%, il calo rispetto a ieri quando era al 16,3%. Sono invece 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-8), mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.782, 243 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 799.423, 18.575 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.632.612 (+43.140) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.606.606 e quello dei decessi è di 174.571.