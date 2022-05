Covid, in Lombardia un contagiato su dieci fa il bis: tasso di reinfezione al 9%

Potrebbero chiamarlo «Covid-bis» . Perché il fenomeno, in effetti, inizia ad assumere proporzioni decisamente significative: q uasi un contagio su dieci in Lombardia è oggi classificato come «reinfezione», cioè come una nuova positività dopo una precedente guarigione dall’infezione . Un report elaborato dalla Regione nei giorni scorsi indica infatti che il tasso di reinfezione si attesta al 9% , in costante crescita: nella seconda metà di marzo oscillava attorno al 5%, a metà aprile si viaggiava intorno al 7%, ora si sfiora il 10%. Un dato, quello lombardo, che appare tra l’altro superiore alla media nazionale, stimata invece al 5%.

«Il dato delle reinfezioni è interessante – riflette l’epidemiologo Roberto Buzzetti, esperto di statistica medica e già direttore dell’Ufficio epidemiologico dell’allora Asl di Bergamo -: è la conferma che i ragionamenti sull’immunità di gregge hanno ormai poco senso, perché quello è un obiettivo non raggiungibile per quanto riguarda il Sars-CoV-2. Non solo ci si contagia ancora, ma in alcuni casi ci si contagia più volte. Questo virus muta, ed è per questo che ci si reinfetta: il suo comportamento è in parte simile a quello dell’influenza, anche se è ancora presto per averne certezza. La traiettoria verosimile della pandemia è che continuerà a scendere fino alla fine dell’estate per poi risalire in autunno».