Covid, Locatelli (Cts): «Autunno più tranquillo per l’80% che si è vaccinato» Su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 26 settembre l’intervista al professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico.

«I dati testimoniano una situazione decisamente favorevole. Merito della campagna vaccinale e della responsabilità dei cittadini». Parole del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervistato da Luca Bonzanni su L’Eco di Bergamo di domenica 26 settembre. Per l’autunno Locatelli prospetta due scenari: «Uno, largamente preponderante, sarà lo scenario più tranquillo, per l’80% di soggetti che si sono vaccinati. Poi purtroppo ci sono quei tre milioni di over 50 che, se si infettano, non rischiano meno che nei mesi scorsi».

Sulla proposta di ridurre o eliminare le quarantene per le scuole Locatelli è cauto: «Non ci sono elementi scientifici per poterlo sostenere. I tempi di incubazione della variante Delta non si sono dimezzati». Ed è presto per abbandonare le mascherine: «Tenuto conto dei vantaggi che offrono in termini di protezione, credo si possa accettare di tenerle ancora, considerando che arriva la stagione autunnale in cui si prediligono attività al chiuso».

