Covid Lombardia, 129 nuovi casi. A Bergamo 5. «Casa per casa per convincere gli over 60 a vaccinarsi» Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 30.501 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,4%).

A fronte di 30.501 tamponi effettuati sono 129 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, dove continuano a diminuire gli ospedalizzati. Lo dichiara Regione Lombardia martedì 6 luglio: calano di 6 i ricoverati nei reparti Covid (totale regionale 158), mentre si rileva un solo ricoverato in più rispetto a lunedì nelle terapie intensive regionali (totale 45). I decessi sono 5 che portano a 33.791 il numero complessivo dall’inizio della pandemia.



A livello provinciale nessun caso di registra a Lecco e a Monza Brianza, mentre il maggior numero di positivi si evidenziano nella provincia di Milano dove i contagiati sono 65, di cui 38 a Milano città. I casi di coronavirus nelle altre province lombarde sono a Bergamo 5; 12 a Brescia; 10 a Como; Cremona 1; Lodi 13; Mantova 3; Pavia 5; Sondrio 1 e Varese 14.

Intanto, per convincere i circa 450 mila over 60 lombardi che non hanno ancora fatto il vaccino a immunizzarsi contro il Covid, la Lombardia avverte: «Andremo casa per casa». Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, annunciando che una prima sperimentazione con «unità mobili» avrà luogo l’8 e 9 luglio nei comuni di Mortara, in provincia di Pavia, e di Monzambano, in provincia di Mantova.

I dati di martedì 6 luglio

- i tamponi effettuati: 30.501, totale complessivo: 11.767.397

- i nuovi casi positivi: 129

- in terapia intensiva: 45 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 158 (-6)

- i decessi totale complessivo: 33.791 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 65 di cui 38 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 12;

Como: 10;

Cremona: 1;

Lecco: 0;

Lodi: 13;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 5;

Sondrio: 1;

Varese: 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA