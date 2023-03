Covid, nella Bergamasca 367 nuovi casi in una settimana: calo del 3,93% - Il report

La traiettoria del Sars-CoV-2 è quella di una costante flessione. È accaduto anche nell’ultima settimana in Bergamasca, secondo i dati del report settimanale del ministero della Salute (periodo 24-30 marzo): in provincia si sono contati 367 nuovi casi, -3,93% rispetto ai 382 della settimana precedente; l’incidenza del contagio scende così a 33 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, contro il valore di 35 della settimana precedente. La Lombardia ha censito 4.281 nuove infezioni nell’ultima settimana (erano state 4.380 la precedente, -2,26%); l’incidenza del contagio in Lombardia è ora di 43 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti (contro 44).