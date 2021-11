Covid: per 8 milioni di lombardi completata la vaccinazione con doppia dose La vicepresidente Moratti: «Risultato impensabile fino a pochi mesi fa». L’appello a prenotare anche l’antinfluenzale.

Regione Lombardia raggiunge gli 8 milioni di cittadini con vaccinazione completa. Lo comunica la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter nella mattinata di mercoledì 10 novembre. «La campagna vaccinale anti-Covid di Regione Lombardia raggiunge oggi questo risultato impensabile solo qualche mese fa. L’organizzazione, la professionalità degli operatori, la consapevolezza dei lombardi hanno fatto la differenza» scrive Moratti.

L’assessore regionale al Welfare poi rinnova l’invito a proseguire la campagna vaccinale e a prenotare quella per l’antinfluenzale. «Rinnovo l’invito a prenotare ed effettuare la vaccinazione antinfluenzale che, insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, rimane lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza. A maggior ragione, in un quadro come quello in cui continuiamo a vivere, dove è indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario, la vaccinazione antinfluenzale va considerata un alleato strategico e fondamentale per le persone ad alto rischio».

La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, illustrando i numeri raggiunti dalla campagna antinfluenzale torna a ribadire l’importanza di proteggere dall’influenza anzitutto o soggetti a rischio, fra cui i bambini per i quali (nella fascia 2-6 anni) è riproposto il vaccino sotto forma di spray nasale a due spruzzi, uno per narice, al posto della classica puntura tanto temuta.

Un vaccino innovativo, indolore, assolutamente sicuro e vista la perdurante concomitanza con il Covid, fortemente consigliato da medici e pediatri. Per i bimbi da 6 mesi a 2 anni, invece, il vaccino viene somministrato tramite iniezione.

La campagna per le persone considerate «a rischio» dal Ministero della Salute e dunque inserite fra le categorie prioritarie cui proporre la vaccinazione prosegue con numeri importanti. Ad oggi in Lombardia sono state somministrate 433.449 dosi, di cui 377.732 a persone over 65, cifra pari al 27% del totale complessivo dell’anno scorso per questa fascia d’età.

I cittadini possono prenotare la propria dose tramite il portale (https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it), il numero verde 800.89.45.45, o rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o al pediatra. Ad oggi possono prenotare i cittadini over 65; le persone a rischio per patologia; le donne in gravidanza e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Il 15 novembre apriranno invece le agende per le altre categorie previste dal ministero della Salute.

