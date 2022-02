Covid, quasi dimezzate in 7 giorni le persone in isolamento nella Bergamasca Sono quasi 12 mila le persone in isolamento obbligatorio (positivi), e fiduciario (contatti).

Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) soni 7.393, mentre quelle in isolamento fiduciario (contatti) sono 4.515, per un totale di 11.908. Questi i dati forniti dall’Ats e aggiornati alle 16 del 16 febbraio.

Se confrontati con quelli di una settimana fa è evidente il calo verticale di numeri. Al 9 febbraio infatti, le persone complessivamente in isolamento erano 19.676 (13.358 in isolamento obbligatorio perché positive al coronavirus e 6.318 in isolamento fiduciario perché contatti).

