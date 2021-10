Covid, salgono i soggetti in isolamento: 529 i positivi, 940 «contatti» Cresce la quota di positivi in isolamento obbligatorio e fiduciario: i dati di Ats Bergamo aggiornati a mercoledì 20 ottobre.

Come tutte le settimane l’Ats fornisce i dati dei bergamaschi in isolamento obbligatorio perchè positivi al Covid e fiduciario (contatto con positivi): i dati aggiornati al 20 ottobre segnalano una crescita sul territorio.

I soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono infatti 529 contro i 470 della scorsa settimana (in quella precedente erano 490) mentre i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) sono 940 rispetto ai 743 del mercoledì scorso (erano 717 la precedente settimana).

