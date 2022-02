Covid, si riducono ancora le persone in isolamento nella Bergamasca

Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) soni 4.762, mentre quelle in isolamento fiduciario (contatti) sono 3.671. Questi i dati forniti dall’Ats e aggiornati alle 17 del 23 febbraio.

La settimana precedente

Dati in netta discesa: le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) erano al 16 febbraio 7.393, mentre quelle in isolamento fiduciario (contatti) erano 4.515, per un totale di 11.908.