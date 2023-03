Covid, situazione stabile in Bergamasca: 118 comuni senza nuovi contagi

Continua il monitoraggio settimanale di Ats Bergamo sui casi di Covid in Bergamasca: nella settimana dal 15 al 21 marzo si contano 393 nuovi casi positivi a livello provinciale, a cui corrisponde un tasso di incidenza pari a 35 nuovi casi per 100.000 abitanti . Non si registrano differenze rispetto alla settimana precedente, nella quale si contavano 394 casi e un tasso di incidenza invariato. Lo rileva il Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo nel report elaborato da Alberto Zucchi, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati. Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti si mantiene costante con un valore pari a 56 nuovi casi . L’indice di replicazione diagnostica (RDt) continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 21 marzo 2023 il valore di 0,98 (0,85-1,12).

Tasso di incidenza a livello di Ambito territoriale

Distribuzione per età dei soggetti positivi

Situazione di copertura vaccinale a livello provinciale

Nella settimana osservata lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (terze/quarte/quinte dosi) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta e quinta dose, rispettivamente il 12,5% e lo 0,7% della popolazione eligibile, presentano complessivamente il 13% della copertura vaccinale con percentuali superiori al 45% solo per le fasce di età over 80. La quota di popolazione non vaccinata è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.