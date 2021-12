Covid, soggetti in isolamento: in Bergamasca crescono ancora In crescita la quota di positivi in isolamento obbligatorio e fiduciario: i dati di Ats Bergamo aggiornati a mercoledì 1 dicembre.

Come tutte le settimane l’Ats fornisce i dati dei bergamaschi in isolamento obbligatorio perchè positivi al Covid e in isolamento fiduciario perchè sono stati a contatto soggetti positivi: i numeri aggiornati all’1 dicembre indicano una decisa salita in Bergamasca soprattutto se confrontati con quelli dell’ultimo mese.

I soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono infatti 1.403 (erano 1.212 al 24 novembre, 845 il 17 novembre, 681 due settimane fa, 531 tre settimane fa e 551 un mese fa). Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario e cioè i contatti di positivi sono 2.662 in calo rispetto ai 2.805 della settimana precedente ma in linea con i 2.601 di due settimane fa (tre settimane fa però parlavano di 1.384 soggetti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA