Covid, stabili i nuovi contagi. A Bergamo in 7 giorni sono 18 le vittime

Per i decessi, l’intera Lombardia ha contato 234 vittime negli ultimi sette giorni (contro le 199 della settimana precedente); la ripartizione provinciale indica 18 decessi in Bergamasca, dato sostanzialmente in continuità con i 17 decessi registrati tra il 23 e il 29 dicembre). Si mantiene in calo anche la pressione ospedaliera: a giovedì 5 gennaio in tutta la Lombardia risultavano 1.029 pazienti, mentre il giovedì precedente erano 1.200; più nel dettaglio ora sono 29 i ricoverati nelle Terapie intensive lombarde (contro i 35 del giovedì precedente) ed esattamente 1.000 quelli nei reparti ordinari (erano 1.165 secondo il bollettino precedente). Il report settimanale dell’Ats di metà settimana ha indicato una sostanziale stabilità dei ricoveri negli ospedali bergamaschi. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità conferma come «bassa» la «classificazione complessiva di rischio» della Lombardia, senza «allerte».