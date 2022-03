Covid, ucraini a Bergamo: oltre l’85% è vaccinato. Ats in campo per sensibilizzare i profughi in arrivo

A fornire il dato è l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo con il dottor Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale: «Appare utile rimarcare come solo il 14,4% dei soggetti presenti non abbia intrapreso alcun percorso iniziale di vaccinazione anti-Covid. Tale dato appare sostanzialmente sovrapponibile al dato dei cittadini bergamaschi (13,3%) e rappresenta, dunque, un indicatore di rilievo sull’ottima sensibilità ed attitudine dei cittadini ucraini verso la vaccinazione». Per determinare il tasso di copertura vaccinale sono stati tolti dal denominatore (5.023) i circa 200 infanti in età non vaccinabile; residuano quindi 4.823 cittadini ucraini stabilmente presenti in età vaccinabile.