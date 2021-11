Covid, crescono i soggetti in isolamento nella Bergamasca: 631 i positivi e 1.384 i contatti In crescita la quota di positivi in isolamento obbligatorio e fiduciario: i dati di Ats Bergamo aggiornati a mercoledì 10 novembre.

Come tutte le settimane l’Ats fornisce i dati dei bergamaschi in isolamento obbligatorio perchè positivi al Covid e in isolamento fiduciario perchè sono stati a contatto soggetti positivi: i dati aggiornati al 10 novembre indicano una decisa salita in Bergamasca.

I soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono infatti 681 (le settimana scorsa erano 531e due settimane fa erano 551).

Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario e cioè i contatti di positivi sono: 1.384 rispetto ai 1.001 della settimana precedente e dei 1.185 di quindici giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA