Crechi lavoro? Istruzioni per l’uso

Un’incontro gratuito per orientarsi Mercoledì 3 aprile allo spazio giovani della Cgil Toolbox in via Pignolo, 42 a Bergamo un incontro con una psicologa e una sindacalista per capire come ragionano i responsabili del personale delle aziende.

Come si svolge un colloquio di gruppo? Perché chi si occupa di selezione del personale pone certe domande? Quali risposte si aspetta? Come si scrive un curriculum efficace?

A questi e ad altri quesiti proveranno a rispondere il dottor Demetrio Martorano, psicologo dell’associazione APSI, e Mara Mologni, sindacalista del Servizio Orienta Lavoro della CGIL di Bergamo. L’incontro, aperto a tutti e gratuito, si terrà mercoledì 3 aprile alle 18 a Toolbox, lo spazio CGIL di via Pignolo 42, a Bergamo.

«La ricerca di un lavoro è un processo impegnativo e a volte frustrante» spiega lo psicologo Demetrio Martorano. «Presentarsi attraverso un curriculum può costituire un ostacolo piuttosto che una risorsa per chi lo compila. In una serata, si proverà a confrontarsi con il contesto di lavoro in un’ottica diversa, cercando di capire meglio le dinamiche di una buona presentazione, efficace e incisiva».

«Un buon curriculum e una buona preparazione accademica e professionale possono non essere sufficienti a superare un colloquio di lavoro» aggiunge Mara Mologni di SOL CGIL di Bergamo. «L’emozione e lo stress possono compromettere il risultato. Capire la logica e i criteri utilizzati da chi si occupa di selezione del personale è sicuramente un aiuto in più per affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza questa prova».

