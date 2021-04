Cresce la rete del teleriscaldamento a Bergamo: un’estate di lavori in città Nei prossimi 5 anni in città un risparmio di oltre 14.500 tonnellate di anidride carbonica.

A2A Calore & Servizi avvierà a partire dalla fine del mese di aprile alcuni cantieri in città per la posa della nuova rete di teleriscaldamento, che sarà incrementata di più di 22 km nei prossimi anni.



Le vie interessate dai lavori

Via Rampinelli per arrivare al quartiere Colognola

Via San Bernardino verso il quartiere San Tomaso de Calvi

Via Verdi per poi proseguire in direzione Stadio

Via Corridoni per arrivare al complesso Redona Centro

«L’incremento della nuova rete di teleriscaldamento nasce a valle dell’accordo pluriennale stretto tra A2A Calore & Servizi e Rea Dalmine per il recupero di calore del termovalorizzatore di Rea Dalmine. Nei prossimi 5 anni il teleriscaldamento a Bergamo avrà un incremento fino al 50%, con ulteriori 2,6 milioni di metri cubi immessi in rete, che riscalderanno circa 11.000 appartamenti equivalenti in più e con un risparmio di oltre 14.500 tonnellate di anidride carbonica, l’equivalente della piantumazione di circa 750.000 alberi - spiegano da A2A Calore & Servizi -. Sarà recuperata energia per oltre 90 GWh e la somma delle emissioni evitate, sarà paragonabile all’installazione di 25 mila pannelli fotovoltaici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA