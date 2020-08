Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Obbligo di tampone al rientro, tutte le info Tornate dai paesi che hanno l’obbligo di tampone? Ecco cosa fare. L’Asst Bergamo Ovest ha messo a disposizione dell’Ats di Bergamo le sue strutture per effettuare i tamponi ai cittadini rientrati da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

È in vigore l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto che prevede l’obbligo di sottoporsi a tampone rinofaringeo per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Le misure previste si applicano a tutte le persone anche se asintomatiche, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla motivazione e senza eccezioni. Le persone di rientro devono obbligatoriamente comunicare il loro ingresso al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone.

Verranno considerati validi i tamponi effettuati al momento dell’arrivo in aereoporto, porto, o luogo di confine; saranno altresì esentati dal tampone coloro che abbiano presentato al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione, di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

«Per fa fronte alle numero richieste che prevediamo possano giungere visto il periodo di ferie – dichiara Lucia Antonioli, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Bergamo – stiamo organizzando l’attività di esecuzione dei tamponi in modo che lo stesso venga eseguito in tempi rapidi evitando assembramenti. Tutte le informazioni riguardo le modalità di prenotazione ed esecuzione dei tamponi verranno pubblicate nella sezione “Coronavirus” sul sito internet aziendale www.ats-bg.it ; nella stessa sezione sarà reperibile il modulo per la comunicazione dell’ingresso in italia».

A disposizione dei cittadini, per gli adempimenti normativi previsti dall’ordinanza, sono inoltre attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, i seguenti numeri di telefono del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, suddivisi per settore, in base al proprio comune di residenza. Per verificare il proprio settore di appartenenza collegarsi al seguente link :

Settore Prevenzione di Bergamo: 035.2270535

Settore Prevenzione Bergamo Est: 035.385414

Settore Prevenzione Bergamo Ovest: 035.385925

Direzione del Dipartimento: 035.2270493

Inoltre l’Asst Bergamo Ovest ha messo a disposizione le sue strutture per effettuare i tamponi ai cittadini rientrati da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Da questa sera sarà possibile prenotarsi registrandosi su https://prenota.zerocoda.it/

Da lunedì 17 Agosto, presso il tendone sito di fronte all’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, saranno effettuati i tamponi ai cittadini afferenti alla Asst di appartenenza, che si saranno prenotati. Dopo la registrazione e la prenotazione, il cittadino dovrà scaricare e completare il modulo di autocertificazione da consegnare all’operatore il giorno del tampone (link diretto al documento).Il tendone è sito presso il piazzale dell’Ospedale di Treviglio (Piazzale Ospedale 1 - Treviglio).

COMUNI AFFERENTI ALL’ASST BERGAMO OVEST

AREA PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE DALMINE: Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica.

PRESIDIO SOCIO SANITARIO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA: Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino B. sco, Carvico, Chignolo d’Isola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA