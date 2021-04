Un tratto di via Porta Dipinta in una foto d’archivio

Cunicolo sotterraneo a rischio cedimento, chiusa via Porta Dipinta in Città Alta Un cunicolo sotterraneo a rischio cedimento in via Porta Dipinta in Città Alta. Al lavoro i tecnici di Uniacque su una fognatura, la strada è stata chiusa nel primo pomeriggio di mercoledì aprile.

Chiusa al traffico mercoledì 14 aprile via Porta Dipinta, in Città Alta: i tecnici di Uniacque sono già al lavoro per risolvere un problema con una fognatura. Secondo le informazioni fornite dal Comune di Bergamo sta cedendo un cunicolo sotterraneo ed è necessario intervenire con urgenza.

L’intervento all’altezza del civico 7 della via che dalla piazza Mercato delle Scarpe conduce all’area verde della Fara e alla porta Sant’Agostino. La strada sarà chiusa al transito dei veicoli fino al termine dei lavori di messa in sicurezza: saranno impossibilitati gli accessi ai garage dei numeri civici 2e, 2f, 2g, 2h.

