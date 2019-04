Curno, incendio alla «Ventaglio» - Foto

Devastati gli uffici, ipotesi corto circuito L’azienda società, che si trova sulla Briantea, si occupa di vendita diretta di prodotto per la casa e il benessere.

Un incendio ha devastato lunedì 29 aprile, nella prima serata, gli uffici della «Ventaglio - Cose utili per migliorare la vita» che si trova a Curno, in via Dell’aeronautica 18 (sulla Briantea, di fronte all’Esselunga), che si occupa della vendita diretta, si legge sul sito Internet, «di prodotti per la casa e per il benessere». I Vigili del fuoco (sul posto tre squadre da Bergamo) hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e ancora non si conoscono le cause del rogo: si ipotizza che il fuoco sia partito per un corto circuito, ma è ancora tutto al vaglio. Sul posto anche i carabinieri di Curno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA