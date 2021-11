Da Bergamo a Roma: la fiera delle arti manuali «Creattiva» sbarca nella capitale con 65 espositori Dal 19 al 21 novembre sbarca nella Capitale la Fiera nazionale delle arti manuali ideata da Promoberg a Bergamo: 65 espositori, anche stranieri.

«Creattiva» approda a Roma. La Fiera nazionale delle arti manualì raggiunge per la prima volta la capitale da venerdì 19 a domenica 21 novembre, presso lo spazio Ragusa Off. L’evento è nato nel 2008 alla Fiera di Bergamo da un’idea di Promoberg, la società che gestisce il polo fieristico bergamasco, per poi raggiungere le più importanti fiere del Paese ed è diventata una manifestazione di carattere nazionale.

«Creattiva può dirsi davvero Fiera nazionale delle arti manualì perché è stata in grado di guardare oltre il proprio luogo di origine e di diventare un punto di riferimento per tutta Italia», spiega Carlo Conte, project manager e ideatore di Creattiva oltre che direttore operativo di Promoberg. L’edizione di Bergamo ha raggiunto quota 40 mila visitatori dal 30 settembre al 3 ottobre, e quella di Napoli 16 mila visitatori dal 12 al 14 novembre. «Non era facile, con due anni di stop alle spalle imposti dal Covid-19. Eppure abbiamo ritrovato in tante appassionate sparse per la penisola un desiderio che non è stato spento ma rafforzato dai lunghi mesi di lockdown», sottolinea Conte.

A Roma ci saranno 65 espositori – provenienti da 13 regioni d’Italia e da 5 Paesi esteri – nei vari settori delle arti manuali: bigiotteria e perline, decorazione, pittura, découpage e miniature, saponi, lavorazione del legno e della ceramica. Oltre all’intera gamma di filati, lane e tessuti: cucito creativo, lavori a maglia, punto croce, macchine per cucire, merletto, feltro, patchwork, quilting.

© RIPRODUZIONE RISERVATA