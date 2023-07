Da giovedì a lunedì stop ai treni da Bergamo a Verdello

Le notizie finora disponibili sul sito sono abbastanza essenziali: si confermano i «lavori di manutenzione programmata» sulla tratta «che comportano variazioni ai treni» e si avvisa che saranno «inoltre previsti autobus sostitutivi». Orari, modalità e fermate verranno definite e s’immagina comunicate nelle prossime ore, assicurano dalla società. Anche perché sul tratto interrotto per lavori gravitano due linee: quella per Milano via Pioltello e quella per Treviglio Centrale: in sostanza c’è da garantire un servizio che partendo dal capoluogo dovrebbe raggiungere anche le fermate intermedie fino a Verdello, ovvero Stezzano e Levate. Ma è tutto ancora in via di definizione.