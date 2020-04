Da Lombardia 3 miliardi per ripartire

Fontana, risposta concreta all'economia L’annuncio del presidente della Regione lunedì 20 aprile.

Oggi pomeriggio porteremo in Giunta una Proposta di Legge rivoluzionaria. Per dare una risposta concreta alla nostra economia, un aiuto concreto alla ripresa del territorio, metteremo a disposizione 3 miliardi di euro. Cifre vere per un grande piano di investimenti». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una diretta Facebook. «Da subito, 400 milioni per i comuni e le province perché possano intervenire in opere pubbliche per permettere al comparto di ripartire» ha detto Fontana.

Guarda il video dell’annuncio.

Nel pdl che verrà presentato nel pomeriggio in giunta in Lombardia «metteremo a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni, saranno 82 destinati agli operatori sanitari, in attesa che il governo ci autorizzi a fare i versamenti». Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo che «ci portiamo avanti e portiamo avanti il pdl che eventualmente ci consentirà di erogarli a prescindere dall’autorizzazione da Roma».

