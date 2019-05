Da oggi in tutte le edicole la bandiera

Appendi «Grazie ragazzi» il 31 maggio Sarà possibile acquistarla a 8,70 euro più il prezzo del quotidiano «L’Eco di Bergamo». È in omaggio per gli abbonati di Corner.

È in distribuzione da oggi (venerdì 24 maggio) in tutte le edicole della Bergamasca la bandiera nerazzurra «Grazie ragazzi», frutto di un’iniziativa de L’Eco di Bergamo che vuole così ringraziare l’Atalanta per una stagione assolutamente spettacolare (100 gol segnati e in finale di Coppa Italia, purtroppo persa) che si spera possa diventare storica con la qualificazione per la Champions League 2019/20: decisiva sarà la partita di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La bandiera è in vendita al prezzo di 8,70 euro più il prezzo del quotidiano, gli abbonati potranno acquistarla in edicola senza comprare il giornale. Gli abbonati di Corner potranno invece ritirarla gratuitamente a partire da domani allo sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII. E chi non è abbonato può «rimediare» con la speciale tariffa mensile da 3,50 euro, con rinnovo automatico.

L’invito è di appendere la bandiera a balconi e finestre il 31 maggio alle 18, per colorare Bergamo di nerazzurro.

