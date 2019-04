Dal 5 aprile torna Lilliput

tante novità alla Fiera di Bergamo Tutto pronto per la 16a edizione di Lilliput, il villaggio creativo di Promoberg dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni d’età.

Lilliput è pronto ad accogliere dal 5 al 7 aprile le tante migliaia di bambini che, accompagnati dagli insegnanti e dai loro familiari, come sempre invaderanno gioiosamente la Fiera di Bergamo. In totale ci saranno 20mila i metri quadrati dedicati al salone ludico-educativo, suddivisi in grandi aree tematiche: Sport, Laboratori, Teatro, Spettacoli ed eventi vari.

Novità di quest’anno, I viaggi di Lilliput, nuova area dedicata al turismo per l’infanzia, con proposte specifiche studiate appositamente per le famiglie con bimbi e ragazzini.

Lilliput è una manifestazione unica nel suo genere, che vede in azione oltre 500 professionisti dell’educazione e dello spettacolo e la partecipazione attiva di enti, associazioni, musei, federazioni sportive e aziende leader legate al mondo dell’infanzia provenienti da tutta Italia, per intrattenere nel miglior modo possibile i bambini, accompagnati nella prima giornata dai loro insegnanti e nel weekend dai loro familiari.

Per info www.villaggiolilliput.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA