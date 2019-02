Dalla Rotonda dei Mille a Boccaleone

Bergamo, si riparte con le asfaltature Si tratta infatti degli interventi che Palazzo Frizzoni non è riuscito a completare a fine 2018, quando è stato predisposto un piano straordinario di asfaltature per oltre 2 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti nelle prossime settimane ci sono la Rotonda dei Mille nel tratto compreso tra via Crispi e via Piccinini, i marciapiedi di piazzale Pirovano (lato fioristi da viale Pirovano al parcheggio di via Serassi), il Piazzale d’ingresso del mercato ortofrutticolo (nel tratto compreso da via Borgo Palazzo), via Don Orione, via Goisis, via dei Ronchi (escluso il tratto di via Marzanica), via Goethe (il parcheggio e i marciapiedi nel tratto compreso da largo Ragazzi del 99), via Crispi e infine via Gallicciolli.

«Riprende il nostro lavoro sulle strade della città – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – e riparte con notevole anticipo rispetto al solito per completare lo straordinario impegno che abbiamo messo in campo lo scorso anno, quando abbiamo previsto una spesa di oltre 2 milioni di euro per circa 60 strade cittadine. Gli interventi delle prossime settimane interesseranno, meteo permettendo, strade centrali e periferiche, oltre che piazzali molto frequentati dai nostri concittadini. Arriveremo, appena le temperature notturne saranno un po’ più miti, nel quartiere di Boccaleone, con lavori in via Rosa e via Gasparini».

