Dalle 15 «Stop ai dubbi»: segui qui la diretta con gli esperti sul vaccino anti-Covid Alle 15 segui anche qui «Stop ai dubbi». Si tratta di una diretta programmata da Regione Lombardia durante la quale importanti esperti della materia risponderanno alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid. Interverranno Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso. Sarà possibile seguirla online sul nostro sito e la nostra pagina Fb.

Non solo tv, quotidiani online e siti di informazione, ma anche teatri, squadra di calcio e associazioni di categoria, trasmetteranno dalle loro pagine social «Stop ai dubbi», la diretta che lunedì 29 novembre - dalle ore 15 alle 18, dalla sede della Regione - verrà diffusa dalle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline per rispondere ai dubbi dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid.Anche il nostro sito trasmetterà in diretta il pomeriggio di informazione.

Tra i soggetti che hanno già contattato Lombardia Notizie garantendo la loro partecipazione ci sono infatti i teatri Lirico e Nazionale di Milano, la squadra di calcio professionistica del Seregno (che già aveva dimostrato forte sensibilità scendendo in campo con una maglia su cui era impressa la scritta ‘vaccinatevi’) e l’Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Lunedì, nella diretta «Stop ai dubbi» interverranno Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

