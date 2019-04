Dalmine, la novità delle auto elettriche

Dal Comune a disposizione dei cittadini Il progetto si chiama «E-Vai Public» e prevede l’utilizzo condiviso di veicoli elettrici di ultima generazione tra amministrazione comunale dalminese e cittadinanza, in fasce orarie diverse e compatibili tra loro.

Auto elettriche comunali a disposizione anche dei cittadini: parte da Dalmine l’ultima frontiera del car sharing. Il progetto si chiama «E-Vai Public» e prevede l’utilizzo condiviso di veicoli elettrici di ultima generazione tra amministrazione comunale dalminese e cittadinanza, in fasce orarie diverse e compatibili tra loro. Ma come funziona esattamente? Il Comune di Dalmine si è dotato di due auto completamente elettriche (costo circa 20 mila euro) con autonomia di 400 chilometri, che verranno usate dal personale per svolgere le attività lavorative - in particolare quelle legate alla cultura e ai servizi sociali - dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30.

Al di fuori di questi orari e nei week end, i veicoli saranno invece noleggiabili, tramite app, dai cittadini (e si spera dagli studenti universitari) ritirandoli e riconsegnandoli in piazza Matteotti, nei pressi della biblioteca e a pochi passi della sede della facoltà di Ingegneria dell’università degli studi di Bergamo , dove sono state create tre postazioni dedicate. Se le auto verranno consegnate all’amministrazione sabato prossimo, 6 aprile, e utilizzate dal personale comunale già dal lunedì 8, il servizio in condivisione con studenti e cittadini partirà nei giorni successivi, quando verrà realizzata dal privato una colonnina di ricarica nell’area dedicata al nuovo servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA