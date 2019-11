Dalmine, paura al mercato comunale

Bimbo nel passeggino morso da un cane Il piccolo, 18 mesi, è stato portato all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo: le sue condizioni non sono gravi.

Attimi si paura nella mattinata di giovedì 21 novembre a Dalmine, dove un bambino è stato morso da un cane. Tutto è accaduto al mercato comunale. Il piccolo, 18 mesi, era nel passeggino. L’animale, un esemplare di grossa taglia, era tenuto al guinzaglio dai padroni. Nella ressa della gente accalcata alla bancarelle il cane si è trovato vicino al passeggino e, forse per un movimento del bimbo (ma non c’è alcuna certezza in questo senso), ha morso il piccolo a un ginocchio. Sul posto è intervenuta la polizia locale di dalmine e uil 118, che ha trasferito il bambino all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi.

