Delitto Tizzani, spuntano 3 nuovi dna

«Tracce sotto le unghie della vittima» Continua il processo per far luce sull’omicidio di Giovanna Del Gaudio, avvenuto nell’agosto 2016.

Dopo le deposizioni dei soccorritori e dei carabinieri intervenuti sul luogo del delitto, dei vicini di casa e dei medici legali, giovedì 13 febbraio è stato il giorno della deposizione del tenente colonnello dei Ris di Parma, Alberto Marino, nel processo in corso ad Antonio Tizzani, l’ex ferroviere 71enne unico imputato nel processo che cerca di far luce sull’assassinio della moglie, Giovanna Del Gaudio, avvenuto il 26 agosto 2016.

Il tenente Marino, tra i testimoni chiamati a deporre dal pm Laura Cocucci, ha rivelato che nella villetta di Seriate dove si è consumato l’omicidio dell’ex professoressa sono stati rilevati altri tre profili misteriosi di Dna oltre a quello di Ignoto 1 ritrovato sui guanti in lattice custoditi nel sacchetto di plastica in cui è stato trovato anche il cutter, l’arma del delitto. Secondo il comandante della Stazione biologica dei Ris di Parma, sono emersi altri tre profili: quello di Ignoto 2 sulla lama del cutter, quello di Ignoto 3, all’interno dei guanti e infine quello di Ignoto 4 sotto le unghie della vittima. Il terzo profilo sarebbe riconducibile a una donna. Confermato anche che sulla presunte arma del delitto ci sono tracce del Dna di Tizzani (che oggi non era presente in aula). I nuovi profili non sarebbero riconducibili a nessuno di quelli registrati nelle banche dati del Dna nazionali, della Polizia e dei Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA