Delitto di Colognola, inchiesta archiviata

Il killer di Daniela Roveri resta senza nome La manager di 48 anni fu assassinata a coltellate nell’androne del condominio dove viveva, a Colognola, nel dicembre di tre anni fa. Battute tutte le piste, ma mai un indagato.

Cala il sipario, almeno dal punto di vista formale, sul delitto di Colognola. È stato archiviata, infatti, l'inchiesta sull’omicidio di Daniela Roveri, la manager di 48 anni uccisa a coltellate il 20 dicembre di tre anni fa nell’androne del suo palazzo di via Keplero a Bergamo, quartiere Colognola. Il pubblico ministero Fabrizio Gaverini, dopo due anni di proroga delle indagini, ha chiesto e ottenuto l'archiviazione.

Certo, se in futuro dovesse emergere qualche elemento di rilievo, l’inchiesta verrebbe riaperta, ma per ora è finita su un binario morto, nonostante gli enormi sforzi degli investigatori. Un delitto che resta avvolto nel mistero: molte le piste battute (dalla rapina al movente passionale, dagli screzi tra vicini a eventuali problemi in ambiente lavorativo), centinaia i testimoni ascoltati, ma mai un indagato. Chi ha ucciso Daniela Roveri resta ancora senza volto.

IL DELITTO

Daniela Roveri, dirigente dell’«Icra Italia» di San Paolo d’Argon, venne uccisa con una coltellata alla gola alle 20,30 del 20 dicembre 2016 mentre rientrava dalla palestra. Venne aggredita alle spalle, immobilizzata e colpita con un solo fendente, preciso e molto profondo. Il lavoro di un professionista – hanno sempre pensato gli inquirenti – perché fatto a regola d’arte. Senza lasciare tracce, senza far sanguinare la ferita, se non con il cadavere a terra. Senza che alcuna telecamera potesse riprendere qualcosa di utile a chi indaga. La borsa di Daniela sparì con all’interno il cellulare.

