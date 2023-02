«Diamo una mano a Roberto», cordata di solidarietà per il 45enne

Roberto Brignoli, 45 anni, nel gennaio del 2019 è vittima di un grave incidente. Durante l’asportazione di una piastra metallica, non si accorge di come questa sia elettrizzata ad alta tensione. Una violenta scossa elettrica lo ferisce alle mani e lo fa cadere a terra. La successiva cancrena è fatale: si deve procedere all’amputazione di entrambi gli avambracci. All’epoca, a Roberto vennero messe a disposizione delle protesi, che oggi però sono usurate, consentendo movimenti molto limitati.

Roberto Brignoli

Per cambiarle bisognerebbe attendere ancora parecchio tempo, ma nel frattempo l’autonomia di Roberto sarebbe notevolmente peggiorata. Proprio per questo, l’Associazione nazionale mutilati invalidi civili (Anmic) di Bergamo, in collaborazione con Creativi sensibili comunicazione, Pernice graphic designer, Gruppo Humantech e Ottobock Soluzioni Ortopediche, lancia sulla piattaforma Kendoo (kendoo.it) un progetto dal titolo «Diamo una mano a Roberto». Tra i collaboratori, anche la storica «Trattoria D’Ambrosio da Giuliana», che nei prossimi giorni organizzerà un evento con tutti i protagonisti del progetto per dare inizio ufficialmente al crowdfunding.