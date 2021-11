Dieci chilometri di luci e il grande albero in centro, Bergamo accende il Natale - Foto e video Domenica 28 novembre l’inaugurazione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto. Ecco le immagini.

Migliaia di luci rosse illuminano l’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, nel centro di Bergamo, rendendo ancora più magica l’atmosfera in vista delle prossime festività. Il tradizionale appuntamento previsto negli ultimi anni per fine novembre, ha attirato decine di cittadini, che hanno assistito alla cerimonia di accensione. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il presidente del Duc, Nicola Viscardi, insieme a Beppe Acquaroli, referente per il progetto di Natale, il presidente dell’associazione dei commercianti Bergamo InCentro, Marco Recalcati, il presidente di Promoserio, Maurizio Forchini e Giampiero Calegari, presidente della Comunità Montana Valle Seriana, che ha contribuito a far arrivare l’abete di 35 metri da Gorno.

Il taglio del nastro

Contemporaneamente sono state accese anche le luci in Borgo Palazzo e Borgo Santa Caterina, insieme al resto della città. Quest’anno le luminarie sono tutte rosse, un allestimento semplice ed elegante che si conferma composto da 10 km di fili e gomitoli di luci led a risparmio energetico ed aggiunge un altro elemento di novità: delle sfere natalizie di colore rosso, per creare un’atmosfera ancora più gioiosa durante il periodo più magico dell’anno.

Le luci natalizie si accendono grazie al contributo di 645 negozi aderenti all’iniziativa: 400 nel cuore del centro con 30 vie coinvolte (da via Broseta - Longuelo a via Pignolo), 75 in Borgo Santa Caterina, 100 in Borgo Palazzo, 70 per le vie di Città Alta.

Il Sentierone

I Propilei

Sabato pomeriggio, invece, erano stati inaugurati gli allestimenti natalizi in Città Alta. Settecentocinquanta stelle luccicanti regalano emozioni a cittadini e turisti mentre passeggiano in Città Alta, in piazza Vecchia e sotto il porticato della biblioteca Mai.

Il Sentierone

