Stelle e alberi luminosi in Città Alta. E oggi nel cuore di Bergamo bassa si accende l’abete

Sotto i portici della biblioteca Mai sfere luminose e in Piazza Vecchia isole di verde, le installazioni inaugurate sabato 27 novembre. Domenica 28 in piazza Vittorio Veneto sarà acceso l’albero di Natale.

Settecentocinquanta stelle luccicanti da ieri regalano mille emozioni a cittadini e turisti mentre passeggiano in Città Alta. Sono state inaugurate in serata, alla presenza del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, le installazioni luminose in piazza Vecchia e sotto il porticato della biblioteca Mai. In pochi minuti l’allestimento, denominato con un gioco di parole, «Incantam(a)i», perché richiama un mondo magico, ovattato e fatato capace di ricordare una bianca nevicata, ha attirato decine di persone.