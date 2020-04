«Dispositivi di protezione, una mazzata»

Caparini: Protezione civile non ci rimborsa «Abbiamo avuto la pessima notizia dalla Protezione civile, per bocca del suo capo Borrelli, che non intende rimborsare le spese sostenute dalla Regioni per gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione e le apparecchiature».

Lo ha detto l’assessore al Bilancio Davide Caparini in conferenza stampa spiegando che finora la Lombardia «un esborso vicino ai 400 milioni di euro». Dunque «una mazzata».

Caparini ha spiegato che inizialmente «avevano indicato che la Protezione Civile se ne sarebbe fatto carico delle spese straordinarie» con il fondo da 1 miliardo 650 milioni. Oggi invece è arrivata «un’informazione diametralmente opposta».

«Noi siamo la Lombardia, abbiamo le spalle larghe. Mi metto nei panni di miei colleghi di altre regioni che rischiano veramente la bancarotta» per questo «porremo la questione domani in conferenza delle Regioni» perché almeno «se si cambiano le cose in corso» valgano da adesso e non abbiano effetti retroattivi.

