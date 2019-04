Dj accoltellato con oltre 10 fendenti

Maurizio è in condizioni disperate Le condizioni di Canavesi restano gravissime: è in Terapia intensiva al Papa Giovanni.

È in prognosi riservata, colpito da numerose coltellate, oltre una decina. È stato colpito alle spalle, le due ferite più importanti sono alla testa, una nella fossa temporale destra e una nella zona occipitale dove è rimasta conficcata la lama del coltello, che ha toccato la fossa cranica. Altre coltellate lo hanno raggiunto all’emitorace sinistro e hanno provocato un pneumotorace e il collasso del polmone, altre ancora all’emitorace destro e a una mano, che gli investigatori ritengono si sia procurato nel tentativo di difendersi.

I medici del Papa Giovanni martedì lo hanno operato d’urgenza per estrarre la lama: quando è arrivato al pronto soccorso era incosciente, in choc emorragico. La prognosi resta riservata, la speranza è appesa a un filo e a vegliarlo ci sono i suoi genitori Walter e Fiorella e la fidanzata. I carabinieri, viste le condizioni, non sono ancora riusciti a parlare con lui. Hanno sequestrato il giubbino che indossava, nel quale sono rimasti diversi tagli che hanno trafitto il tessuto.

